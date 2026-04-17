На Харківщині продавали ухилянтам відрядження "в один кінець" за 20 тисяч "зеленими"

У Харкові викрили 55-річного іноземця, який організовував схему незаконного виїзду за кордон для чоловіка призовного віку. Для цього він розробив "механізм" працевлаштування до державної установи

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як з'ясували правоохоронці, у березні цього року ділок володів точками з продажу хутряних виробів на ринку "Барабашово". Він почув розмову однієї з клієнток про проблеми її знайомого з отриманням відстрочки від мобілізації. Ділок запропонував "допомогу".

Згодом на зустрічі з "клієнтом" іноземець запевнив його, що нібито має вплив та може організувати працевлаштування, яке дозволить отримати гарантоване бронювання. Йдеться про фіктивне працевлаштування. Також він пообіцяв, що після цього зможе оформити "клієнту" відрядження "в один кінець" до ЄС.

Свою "послугу" ділок оцінив у 20 тисяч. Правоохоронці затримали його після отримання коштів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

