21:59  17 квітня
В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
18:24  17 квітня
Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника
16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 22:30

На Харківщині продавали ухилянтам відрядження "в один кінець" за 20 тисяч "зеленими"

17 квітня 2026, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харкові викрили 55-річного іноземця, який організовував схему незаконного виїзду за кордон для чоловіка призовного віку. Для цього він розробив "механізм" працевлаштування до державної установи

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у березні цього року ділок володів точками з продажу хутряних виробів на ринку "Барабашово". Він почув розмову однієї з клієнток про проблеми її знайомого з отриманням відстрочки від мобілізації. Ділок запропонував "допомогу".

Згодом на зустрічі з "клієнтом" іноземець запевнив його, що нібито має вплив та може організувати працевлаштування, яке дозволить отримати гарантоване бронювання. Йдеться про фіктивне працевлаштування. Також він пообіцяв, що після цього зможе оформити "клієнту" відрядження "в один кінець" до ЄС.

Свою "послугу" ділок оцінив у 20 тисяч. Правоохоронці затримали його після отримання коштів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Харківська область мобілізація ухилення від мобілізації
В Україні зафіксовано понад 600 нападів на ТЦК: які регіони серед "лідерів"
16 квітня 2026, 22:15
На Львівщині ухилянтам продавали "квитки за кордон" за 8 тисяч доларів
16 квітня 2026, 20:20
У Дніпрі чоловік зламав ніс військовому ТЦК
16 квітня 2026, 18:15
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Росіяни вербують через онлайн-ігри: у поліції попередили батьків - де варто наглядати за дітьми
17 квітня 2026, 22:55
В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
17 квітня 2026, 21:59
Бив, кидав, гасив недопалки: на Кіровоградщині вітчим вбив 8-місячне немовля
17 квітня 2026, 21:55
Прикордонники показали, як ефектно нищили "Мур" окупантів
17 квітня 2026, 21:35
Затримали заступника командира 58 бригади
17 квітня 2026, 21:18
Пенсіонер у війську: чи має право держава на 20% від виплати
17 квітня 2026, 21:05
В Укренерго попередили, що буде зі світлом 18 квітня
17 квітня 2026, 19:55
На Київщині "заробили" мільйони на пам'ятниках для загиблих військових
17 квітня 2026, 19:35
Іноземка продавала українок у сексуальне рабство: серед жертв 16-річна
17 квітня 2026, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »