14 квітня 2026, 22:45

У Харкові швачку поставили на військовий облік як медсестру: ТЦК відмовився виправити це

Фото з відкритих джерел
Харківський окружний адміністративний суд розглянув справу жінки, яка виявила, що вона стоїть на військовому обліку. При цьому у неї немає медичної освіти

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Жителька Харкова дізналась, що з лютого 4 лютого 2022 року вона перебуває на військовому обліку як військовозобов’язана із військовим званням "рядовий" та військово-обліковою спеціальністю, пов’язаною з медичною освітою. При цьому жінка за освітою швачка та навіть ніколи не працювала в медичній сфері.

Коли вона звернулась до ТЦК, їй казали, що вона нібито повинна пройти військово-лікарську комісію, а також говорили про можливі ознаки адміністративного правопорушення у зв’язку з її непроходженням.

Суд визнав протиправною бездіяльність районного ТЦК та СП щодо невнесення до реєстру інформації про виключення позивачки з військового обліку. Також на користь жінки стягнуто судовий збір у розмірі 968,96 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Нагадаємо, раніше у Харкові десятки жінок незаконно опинилися в розшуку як "ухилянтки". Їх ставили на облік під виглядом медиків.

Також киянка Ірина Харациді-Логінова кілька місяців намагалась довести, що її незаконно внесли до реєстру військовозобов'язаних. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.

військовий облік Резерв+ Харків суд
