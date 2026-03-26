Смертельна ДТП в Києві: Fiat вилетів на зустрічку - авто розтрощило вщент

Фото: Національна поліція

У Києві сталась смертельна аварія зранку 26 березня. Зіткнулись дві іномарки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, водій Fiat рухався зі сторони Академмістечка в бік Одеської площі. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat, на жаль, загинув на місці.

"Механізм та обставини події встановлюються", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті автівка перекинулася на дах. Постраждалого водія діставали рятувальники.