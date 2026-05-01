На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому

Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що його ще в 2004 році визнали непридатним до військової служби, проте у 2025 році його все одно повторно внесли до реєстру як військовозобов’язаного

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2004 році військова-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби. Зокрема, це відображалось у "Резерв+". Проте у грудні 2025 року військові ТЦК зупинили чоловіка та направили його для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії.

Згодом ВЛК визнала його придатним до військової служби, після чого повторно взято на військовий облік, призвано за мобілізацією та направлено до військової частини з подальшим зарахуванням до списків особового складу.

Суд зазначив, що якщо чоловіка виключили з військового обліку, то він не вважається військовозобов'язаним. Це означає, що мобілізувати його неможливо. При цьому повторний медичний огляд було проведено з порушенням вимог законодавства.

Суд дійшов висновку про обґрунтованість позову та постановив задовольнити його повністю. Таким чином наказ про призов чоловіка скасували.

