01 травня 2026, 21:45

На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому

Фото з відкритих джерел
Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що його ще в 2004 році визнали непридатним до військової служби, проте у 2025 році його все одно повторно внесли до реєстру як військовозобов’язаного

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2004 році військова-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби. Зокрема, це відображалось у "Резерв+". Проте у грудні 2025 року військові ТЦК зупинили чоловіка та направили його для уточнення даних і проходження військово-лікарської комісії.

Згодом ВЛК визнала його придатним до військової служби, після чого повторно взято на військовий облік, призвано за мобілізацією та направлено до військової частини з подальшим зарахуванням до списків особового складу.

Суд зазначив, що якщо чоловіка виключили з військового обліку, то він не вважається військовозобов'язаним. Це означає, що мобілізувати його неможливо. При цьому повторний медичний огляд було проведено з порушенням вимог законодавства.

Суд дійшов висновку про обґрунтованість позову та постановив задовольнити його повністю. Таким чином наказ про призов чоловіка скасували.

Нагадаємо, раніше в Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням. Відомо, що чоловік був співробітником виправної колонії, і за законом він мав відстрочку.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Ураження мозку через немиту зелень: на Львівщині пацієнт у важкому стані
01 травня 2026, 22:54
"Сліди кохання" чи домашнє насильство? Депутат Верховної Ради покусав власну дружину
01 травня 2026, 22:26
У Києві дитина проковтнула 17 магнітів: 5-річній дівчинці провели важку операцію
01 травня 2026, 22:15
"Новопечерські Липки” та мільйонні статки: екстоппосадовця Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні
01 травня 2026, 21:57
Забив до смерті металевим ковшем: у Києві судитимуть росіянина за жорстоке вбивство 85-річної жінки
01 травня 2026, 21:28
Підлітку з Дніпра оголосили підозру за смертельний постріл у 17-річного товариша
01 травня 2026, 20:57
Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами
01 травня 2026, 20:35
Масштабна ДТП на Вінниччині: позашляховик протаранив рейсовий автобус
01 травня 2026, 20:30
Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти
01 травня 2026, 19:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
