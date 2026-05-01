Колишньому начальнику Головного управління одного із правоохоронних органів у Миколаївській області повідомлено про підозру у набутті необґрунтованих активів

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 КК України.

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років підозрюваний набув активи, вартість яких на 22,6 млн грн перевищує його законні доходи за цей період.

Йдеться про об’єкти нерухомості у житловому комплексі "Новопечерські Липки” в Києві: нежитлове приміщення площею 138 кв. м, дві квартири загальною площею 200 кв.м та три паркомісця.

За версією слідства, формальною власницею цього майна стала теща підозрюваного.

Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

