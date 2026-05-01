01 травня 2026, 22:26

"Сліди кохання" чи домашнє насильство? Депутат Верховної Ради покусав власну дружину

01 травня 2026, 22:26
Фото: Марина Весельська
Адвокатка Марина Весельська оприлюднила світлини своєї клієнтки, на тілі якої видно сліди глибоких укусів. За словами юристки, автором цих “міток” є чоловік жінки — чинний народний депутат України

Про це адвокатка повідомила у соцмережах, передає RegioNews.

"Депутат залишив сліди кохання дружині, або моя нова справа. А на що ви здатні заради кохання?” — написала вона.

У коментарі журналістам ТСН адвокатка зазначила, що наразі очікує дозволу клієнтки на розголошення деталей справи, тому утримується від додаткових пояснень.

Нагадаємо, що у Києві минулого року зросла кількість звернень громадян через укуси тварин.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Ураження мозку через немиту зелень: на Львівщині пацієнт у важкому стані
01 травня 2026, 22:54
У Києві дитина проковтнула 17 магнітів: 5-річній дівчинці провели важку операцію
01 травня 2026, 22:15
"Новопечерські Липки” та мільйонні статки: екстоппосадовця Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні
01 травня 2026, 21:57
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним ще 20 років тому
01 травня 2026, 21:45
Забив до смерті металевим ковшем: у Києві судитимуть росіянина за жорстоке вбивство 85-річної жінки
01 травня 2026, 21:28
Підлітку з Дніпра оголосили підозру за смертельний постріл у 17-річного товариша
01 травня 2026, 20:57
Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами
01 травня 2026, 20:35
Масштабна ДТП на Вінниччині: позашляховик протаранив рейсовий автобус
01 травня 2026, 20:30
Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти
01 травня 2026, 19:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
