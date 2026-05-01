Фото: Марина Весельська

Адвокатка Марина Весельська оприлюднила світлини своєї клієнтки, на тілі якої видно сліди глибоких укусів. За словами юристки, автором цих “міток” є чоловік жінки — чинний народний депутат України

Про це адвокатка повідомила у соцмережах, передає RegioNews .

"Депутат залишив сліди кохання дружині, або моя нова справа. А на що ви здатні заради кохання?” — написала вона.

У коментарі журналістам ТСН адвокатка зазначила, що наразі очікує дозволу клієнтки на розголошення деталей справи, тому утримується від додаткових пояснень.

