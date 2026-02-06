16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 12:56

На Кіровоградщині посадовці Держпродспоживслужби обклали "даниною" експортерів агропродукції

06 лютого 2026, 12:56
Фото: ДБР
ДБР викрило корупційну схему в управлінні фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовці змушували фермерів платити данину за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для вивезення агропродукції до країн Євросоюзу.

Сума хабаря залежала від обсягів продукції, яку планували вивезти за межі України.

Зазначається, що за рік управління видавало понад 4,2 тисячі таких сертифікатів. Тим, хто відмовлявся платити, посадовці погрожували заблокувати видачу документів.

Правоохоронці 4 лютого затримали начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні під час отримання чергової частини грошей від експортера.

Посадовцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 10 років тюрми. Наразі суд вирішує питання про його арешт та відсторонення від посади.

Слідство встановлює інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги. Зловмисники викрадали людей і погрожували родичам.

