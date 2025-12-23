Фото: поліція

Суд взяв під варту чоловіка, який влаштував стрілянину в багатоповерховому будинку в Мукачеві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік перебуватиме під арештом 60 діб із можливістю внесення застави – понад 242 тисячі гривень.

Йдеться про подію, яка трапилась у Мукачеві в ніч на 20 грудня. Мешканці будинку повідомили поліцію, що їхній сусід відкрив стрілянину і зробив близько 20 пострілів. Коли правоохоронці прибули на місце, стрілянина ще тривала. Озброєний чоловік не виходив на контакт і відмовлявся виходити на контакт із поліцією.

Після затримання чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання. Під час огляду квартири поліцейські вилучили кілька одиниць зброї, які направили на експертизу.

Фігурантові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Йому загрожує до семи років увʼязнення.

