Фото: полиция

Суд взял под стражу мужчину, устроившего стрельбу в многоэтажном доме в Мукачево

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина будет находиться под арестом 60 суток с возможностью внесения залога – более 242 тысяч гривен.

Речь идет о происшествии, которое произошло в Мукачево в ночь на 20 декабря. Жители дома сообщили полиции, что их сосед открыл стрельбу и произвел около 20 выстрелов. Когда правоохранители прибыли на место, стрельба еще продолжалась. Вооруженный мужчина не выходил на контакт и отказывался выходить на контакт с полицией.

После задержания мужчину доставили в изолятор временного содержания. Во время осмотра квартиры полицейские изъяли несколько оружейных единиц, которые направили на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который во время драки между двумя компаниями вблизи Бессарабской площади устроил стрельбу.