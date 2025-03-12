07:10  12 березня
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: п'яний водій збив трьох дітей
09:10  12 березня
Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
00:06  12 березня
На дитину впали дерев'яні плити: на Волині загинув 9-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
12 березня 2025, 14:08

На Волині оголосили підозру 17-річному хлопцеві, який у школі стріляв з пневматичного пістолета

12 березня 2025, 14:08
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Волині повідомили про підозру 17-річному хлопцеві, який приніс до своєї колишньої школи пневматичну зброю. Інцидент стався 6 березня в селі Суходоли у Володимирському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Тоді 17-річний колишній учень ліцею хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях. Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні.

Пневматичний пістолет поліцейські вилучили.

Правоохоронці 11 березня оголосили юнаку підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми. Сьогодні хлопцеві обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше затримали стрілка на Тернопільщині. У соцмережі поширили відео, де невідомий на на задньому пасажирському сидінні авто відчинив вікно і почав стріляти з пістолета в бік заправки. Стрілком виявився 17-річний хлопець. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів зняти відео для розваги.

підозра школа Луцьк пістолет підліток
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке спеціалізувалося на переправленні через кордон чоловіків призовного віку
12 березня 2025, 14:04
Окупанти завдали удару по Сумщині: загинув чоловік
12 березня 2025, 13:57
Російські окупанти обстріляли Куп’янськ: поранений чоловік
12 березня 2025, 13:44
У Луцьку під час хвилини мовчання зупинятимуть транспорт
12 березня 2025, 13:43
У Києві та Черкащині затримали ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення росіян
12 березня 2025, 13:37
На Запоріжжі окупанти атакували FPV-дроном автівку волонтерів
12 березня 2025, 13:35
Мобілізація з порушеннями: посадовцям ТЦК і ВЛК загрожує ув'язнення
12 березня 2025, 13:25
В Україні підвищили зарплати поліцейським
12 березня 2025, 13:20
У Києві зафіксували ще ва температурні рекорди
12 березня 2025, 13:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »