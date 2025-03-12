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На Волині повідомили про підозру 17-річному хлопцеві, який приніс до своєї колишньої школи пневматичну зброю. Інцидент стався 6 березня в селі Суходоли у Володимирському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Тоді 17-річний колишній учень ліцею хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях. Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні.

Пневматичний пістолет поліцейські вилучили.

Правоохоронці 11 березня оголосили юнаку підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми. Сьогодні хлопцеві обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше затримали стрілка на Тернопільщині. У соцмережі поширили відео, де невідомий на на задньому пасажирському сидінні авто відчинив вікно і почав стріляти з пістолета в бік заправки. Стрілком виявився 17-річний хлопець. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів зняти відео для розваги.