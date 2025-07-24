На Закарпатті четверо підлітків зґвалтували 46-річну жінку

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Закарпаття.

У середу, 23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева і заявила, що на неї напали кілька підлітків – силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину – четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними слідства підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними виробами та зґвалтували її.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чотирьох чоловіків, які через Тису хотіли втекти до Угорщини.