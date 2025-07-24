На Закарпатті четверо підлітків зґвалтували 46-річну жінку
Поліцейські Мукачева затримали групу неповнолітніх, підозрюваних у зґвалтуванні та пограбуванні жінки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Закарпаття.
У середу, 23 липня до поліції звернулася 46-річна жителька Мукачева і заявила, що на неї напали кілька підлітків – силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину – четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними слідства підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними виробами та зґвалтували її.
За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали чотирьох чоловіків, які через Тису хотіли втекти до Угорщини.