19:05  24 июля
В Украину идут грозы и жара до +35 градусов
16:08  24 июля
Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
15:20  24 июля
В Тернопольской области мужчина до смерти избил жену
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 22:24

На Закарпатье четверо подростков изнасиловали 46-летнюю женщину

24 июля 2025, 22:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полицейские Мукачево задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в изнасиловании и ограблении женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатья.

В среду, 23 июля, в полицию обратилась 46-летняя жительница Мукачево и заявила, что на нее напали несколько подростков – силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.

Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению – четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а впоследствии завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье задержали четырех мужчин, которые из-за Тисы хотели бежать в Венгрию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье изнасилование женщина Мукачево подростки полиция
Паковал сигареты в гараже: в Закарпатье разоблачили подпольный табачный цех
21 июля 2025, 17:45
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Стало известно, сколько украденных РФ детей вернула Украина
24 июля 2025, 22:08
Новый законопроект Зеленского: что о нем известно
24 июля 2025, 21:40
В Одессе полицейские задержали наркокурьера с "товаром" более чем на 1,2 млн грн
24 июля 2025, 21:11
В Киеве судили айтовца Укртелекома за государственную измену
24 июля 2025, 20:55
"Мы не дураки": Киевляне третий день подряд вышли на улицы
24 июля 2025, 20:48
Укрзализныця усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда
24 июля 2025, 20:43
Ни газа, ни воды: как живут люди в Купянске под постоянными обстрелами
24 июля 2025, 20:30
В Харькове продолжается акция протеста против закона, ограничивающего НАБУ и САП
24 июля 2025, 20:14
В Кировоградской области будут судить директора общества за хищение более 400 тыс. грн на реконструкции лицея
24 июля 2025, 19:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »