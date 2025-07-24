На Закарпатье четверо подростков изнасиловали 46-летнюю женщину

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатья.

В среду, 23 июля, в полицию обратилась 46-летняя жительница Мукачево и заявила, что на нее напали несколько подростков – силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.

Правоохранители установили лиц, причастных к преступлению – четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а впоследствии завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье задержали четырех мужчин, которые из-за Тисы хотели бежать в Венгрию.