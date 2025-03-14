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14 березня 2025, 01:36

Сховався у спальному мішку: на кордоні з Польщею затримали 23-річного киянина

14 березня 2025, 01:36
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску на Львівщині киянин намагався обійти прикордонний контроль, сховавшись у спальному мішку в кабіні вантажівки

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

План був такий: 23-річний молодик мав покинути вантажівку перед проходженням перевірки та повернутися після її завершення, залишившись "невидимим" для контролю. Проте задум не спрацював – прикордонники одразу помітили молодика після того, як він вийшов з авто.

За цю авантюру киянин домовився заплатити водієві вантажівки 5000 доларів після успішного перетину кордону. З його слів, організувати таку схему допомогли особисті зв’язки його батька.

Стосовно "мандрівника" склали адмінматеріали. Щодо водія направили повідомлення до Нацполіції, йому вже оголосили підозру.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.

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