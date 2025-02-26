На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули дві людини
Пожежа сталася вранці 25 лютого в селі Бахмач Ніжинського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Горів приватний будинок. Вогнеборці загасили пожежу, але, на жаль, виявили на місці тіла загиблих жінки та чоловіка.
Попередньо, ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння.
Нагадаємо, вранці 23 лютого в Приморському районі Одеси сталася пожежа в двоповерховому будинку. Є постраждалі.
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