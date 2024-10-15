ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали та оголосили підозру жителю Харківщини за фактом зґвалтування дітей

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмисник з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років.

Залишаючись з доньками наодинці, чоловік вчиняв з ними дії сексуального характеру та наказував нікому не повідомляти про це.

Суд взяв фігуранта під варту без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині посилили покарання чоловіку, який 9 років ґвалтував та розбещував своїх дітей-двійнят.