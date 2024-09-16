У Червоному Хресті емоційно відреагували на підпал їхнього авто на Закарпатті

фото: facebook.com/RedCrossTranskarpatia

Товариство Червоного Хреста України відреагувало на підпал автомобіля організації, який відбувся сьогодні вночі в Ужгороді

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста, передає RegioNews.

"Роздирає злість! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!" - йдеться у повідомленні.

В організації зазначили, що Червоний Хрест є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам, та зауважили, що громадській організації важко отримати автомобіль для користування. А такі дії "за мить знищують старання, мотивацію".

Т.в.о. начальника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький також відреагував на ситуацію. Він зазначив, що факт загоряння зафіксували в Ужгороді вранці 16 вересня.

"Вже сконтактував із командою обласного осередку. Запевнив у всебічній підтримці. Транспортний засіб обов’язково відновимо або допоможемо придбати інший", - зазначив Білецький.

Також він повідомив, що цей прикрий інцидент не повинен впливати на гуманітарну місію організації. Білецький також зазначив, що дав доручення правоохоронним органам невідкладно вжити всіх необхідних заходів, щоб встановити причини інциденту.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в Ужгороді спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста України.