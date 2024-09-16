В Ужгороді спалили автомобіль Червоного Хреста

фото: t.me/VGlagola

У місті Ужгород на Закарпатті невідомі підпалили автомобіль, яким користувалися співробітники гуманітарної організації Товариство Червоного Хреста України

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

"В Ужгороді підпалили автівку Товариства Червоного Хреста України", - повідомив він.

На оприлюдненому журналістом фото наслідків підпалу видно, що транспортний засіб з маркуванням організації повністю знищений вогнем.

У Товаристві Червоного Хреста України наразі не підтвердили інформацію та не коментували інцидент.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що внаслідок обстрілу, який здійснили російські війська, на Донеччині загинули троє працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Всі вони були громадянами України.