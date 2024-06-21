Знесилений лежав на землі: на Закарпатті розшукали дідуся, який 12 годин блукав у лісі

фото: Нацполіція

Вчора вранці, 20 червня, у Берегівському районі 87-річний місцевий мешканець вийшов із дому на прогулянку та не повернувся. Ввечері знесиленого чоловіка знайшли у лісі, в якому він блукав пів доби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.

Ввечері до поліції Берегова зателефонувала стурбована 55-річна жінка. Вона повідомила, що її батько вранці пішов із дому в ліс та не повернувся. Правоохоронці обстежували прилеглі території в напрямку місцевих водойм та лісу, до якого міг піти дідусь.

Приблизно за годину співробітники поліції розшукали чоловіка у лісі. Пенсіонер знесилений лежав на землі. Дідусь розповів поліцейським, що вийшов на прогулянку. Він погано бачить, тому йшов навпомацки і вже не розумів, де саме опинився.

"Окрім того, через болотяну місцевість чоловік дорогою загубив своє взуття. Один із поліцейських віддав дідусю свої кросівки та відразу супроводили його додому. Життю та здоровʼю пенсіонера тепер нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах на Закарпатті туриста з Харкова вкусила змія. Постраждалого – 24-річного харків’янина – доправили до Воловецької лікарні.