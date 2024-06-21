На Франківщині шукають 17-річного юнака, який зник на річці Черемош

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Попередньо відомо, що на річці Черемош відпочивали двоє братів 2007 та 2012 років народження. Старший хлопець впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де він зник з поля зору.

У четвер рятувальники обстежили близько 4 км вздовж річища річки та прибережної лінії. Сьогодні пошуки продовжуються. Фахівці проводять обстеження річки Черемош вздовж кордону Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Окрім водолазів та гірських рятувальників, до пошуків залучили працівників поліції й місцеве населення.

Станом на 13:35 юнака не знайшли.

Наразі особу не виявлено, пошуково-рятувальні роботи тривають, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня в селищі Королево Берегівського району, що на Закарпатті, під час купання в річці Тиса потонув 16-річний підліток.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку в річці Стир 18-річний хлопець катався на дошці, впав і потонув.