На Франківщині шукають 17-річного юнака, який зник на річці Черемош
Інцидент стався вчора, 20 червня, з мешканцем села Завалля Коломийського району. Під час відпочинку на річці Черемош 17-річний юнак зник з поля зору та, ймовірно, втопився
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.
Попередньо відомо, що на річці Черемош відпочивали двоє братів 2007 та 2012 років народження. Старший хлопець впав у воду, після чого течією його віднесло на більшу глибину, де він зник з поля зору.
У четвер рятувальники обстежили близько 4 км вздовж річища річки та прибережної лінії. Сьогодні пошуки продовжуються. Фахівці проводять обстеження річки Черемош вздовж кордону Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Окрім водолазів та гірських рятувальників, до пошуків залучили працівників поліції й місцеве населення.
Станом на 13:35 юнака не знайшли.
Наразі особу не виявлено, пошуково-рятувальні роботи тривають, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 червня в селищі Королево Берегівського району, що на Закарпатті, під час купання в річці Тиса потонув 16-річний підліток.
Раніше повідомлялося, що у Луцьку в річці Стир 18-річний хлопець катався на дошці, впав і потонув.