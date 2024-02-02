Опади та сильний вітер: якою буде погода в Україні 2-4 лютого

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В Україні 2 лютого вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ на Закарпатті та сході країни

Як пише RegioNews, про це повідомляє Укргідрометцентр.

"2 лютого вночі в Україні, крім півдня, вдень на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Температура протягом 2 лютого від -2°...+3°, вдень на півдні країни до +6°.

У Києві у п’ятницю вночі +1°…-1°, вдень +3°…+5°, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с.

Крім того, в Україні 3 лютого очікується мокрий сніг та дощ (вночі на півдні та сході без опадів); температура вночі від +1°...-5°, вдень +1+6°.

В неділю 4 лютого в більшості областей невеликі та помірні опади, переважно у вигляді дощу; температура вночі 1-6° тепла, на сході країни місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до +12°, у північних та східних областях 1-6° тепла.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі 2 лютого у західних областях, у вихідні в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

В Карпатах часом сніг, температура вночі та вдень 1-7° морозу (вдень 4 лютого близько 0°).

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в деяких регіонах можуть запровадити карантин через зростання кількості випадків зараження коронавірусом.