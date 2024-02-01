На Закарпатті службовий пес прикордонників допоміг виявити ухилянтів, які хотіли втекти на човнах за кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району. Дочекавшись сутінок, чоловіки хотіли пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

"Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив” про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити”, – розповіли в ДПСУ.

Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону.

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, справи скеровано до суду.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли про "найпопулярніші" серед ухилянтів маршрути втечі за кордон.

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