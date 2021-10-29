09:02  29 жовтня
В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
08:06  29 жовтня
На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 13:44 91

Екології Закарпаття завдано збитків на понад 34 млн грн через демонтаж нафтопроводу - СБУ

29 жовтня 2021, 13:44 91
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, наприкінці 2018 року підприємство самовільно, без жодної дозвільної документації, почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

З метою отримання надприбутків, ділки приховано "закопували" у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них - поблизу місцевого водозабору.

Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Наразі колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" вже повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Кіровоградській області Служба безпеки України викрила представників комунального підприємства з водопостачання, які приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул.

екологія природа катастрофа забруднення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua