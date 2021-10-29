Екології Закарпаття завдано збитків на понад 34 млн грн через демонтаж нафтопроводу - СБУ

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Служба безпеки України викрила керівництво ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, наприкінці 2018 року підприємство самовільно, без жодної дозвільної документації, почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

З метою отримання надприбутків, ділки приховано "закопували" у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них - поблизу місцевого водозабору.

Екології регіону завдано збитків на понад 34 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Наразі колишньому головному інженеру компанії "Прикарпатзахідтранс" вже повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Кіровоградській області Служба безпеки України викрила представників комунального підприємства з водопостачання, які приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул.