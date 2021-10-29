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29 октября 2021, 13:44 83

Экологии Закарпатья нанесен ущерб более чем на 34 млн грн из-за демонтажа нефтепровода - СБУ

29 октября 2021, 13:44 83
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Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", которое специализируется на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, в конце 2018 года предприятие самовольно, без разрешительной документации, начало демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара - Западное направление".

С целью получения сверхприбылей, дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь экологическую катастрофу.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м2 земель. Часть из них - вблизи местного водозабора.

Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение сделки.

Сейчас бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" уже сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила представителей коммунального предприятия по водоснабжению, которые скрыто сбрасывали технологические отходы в реку Ингул.

экология природа катастрофа загрязнение

 
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