На Кіровоградщині викрили посадовців водоканалу, які скидали до річки очисні відходи

Фото: СБУ

У Кіровоградській області Служба безпеки України викрила представників комунального підприємства з водопостачання, які приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, такі дії чиновників призвели до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону, на загальній площі понад 2,5 га.

Зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів", - йдеться у повідомленні.

Керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 239 КК України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень.