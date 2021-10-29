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29 жовтня 2021, 11:22 237

На Кіровоградщині викрили посадовців водоканалу, які скидали до річки очисні відходи

29 жовтня 2021, 11:22 237
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Фото: СБУ
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У Кіровоградській області Служба безпеки України викрила представників комунального підприємства з водопостачання, які приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, такі дії чиновників призвели до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону, на загальній площі понад 2,5 га.

Зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів", - йдеться у повідомленні.

Керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 239 КК України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень.

природа річка Кіровоградська область екологія СБУ

 
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