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06 липня 2021, 10:24 1

На Закарпатті виявили сказ

06 липня 2021, 10:24 1
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У Хустському районі Закарпатської області зафіксовано випадок сказу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Зокрема, за даними ДСНС у Закарпатській області, було досліджено патологічний матеріал у випробувальному центрі Хустської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби від другого липня цього року. Згідно цього достідження, встановлено діагноз - сказ кішки. Тварина проживала у селищі міського типу Міжгір'я на вулиці Журавльова.

Для координації заходів з локалізації та ліквідації сказу заплановано проведення засідання ДНПК, де буде затверджено план заходів з попередження поширення та ліквідації сказу на території смт Міжгір’я.

Нагадаємо, у Закарпатській області працівники Служби безпеки України викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19.

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