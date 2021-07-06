На Закарпатті виявили сказ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Зокрема, за даними ДСНС у Закарпатській області, було досліджено патологічний матеріал у випробувальному центрі Хустської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби від другого липня цього року. Згідно цього достідження, встановлено діагноз - сказ кішки. Тварина проживала у селищі міського типу Міжгір'я на вулиці Журавльова.

Для координації заходів з локалізації та ліквідації сказу заплановано проведення засідання ДНПК, де буде затверджено план заходів з попередження поширення та ліквідації сказу на території смт Міжгір’я.

Нагадаємо, у Закарпатській області працівники Служби безпеки України викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19.