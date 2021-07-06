На Закарпатье обнаружили бешенство
В Хустском районе Закарпатской области зафиксирован случай бешенства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
В частности, по данным ГосЧС в Закарпатской области, было исследовано патологический материал в испытательном центре Хустской межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы от второго июля этого года. Согласно исследованиям, установлен диагноз - бешенство кошки. Животное проживало в поселке Межгорье на улице Журавлева.
Для координации мероприятий по локализации и ликвидации бешенства запланировано проведение заседания ГЧПК, где будет утвержден план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации бешенства на территории пгт Межгорье.
Напомним, в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве отделения для приема больных COVID-19.