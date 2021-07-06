На Закарпатье обнаружили бешенство

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В частности, по данным ГосЧС в Закарпатской области, было исследовано патологический материал в испытательном центре Хустской межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы от второго июля этого года. Согласно исследованиям, установлен диагноз - бешенство кошки. Животное проживало в поселке Межгорье на улице Журавлева.

Для координации мероприятий по локализации и ликвидации бешенства запланировано проведение заседания ГЧПК, где будет утвержден план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации бешенства на территории пгт Межгорье.

Напомним, в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве отделения для приема больных COVID-19.