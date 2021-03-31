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31 березня 2021, 14:51 11

Експосадовців Закарпатської ОДА судитимуть за неякісні засоби від COVID

31 березня 2021, 14:51 11
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Вони присвоїли майже 30 млн придбавши маски, костюми та респіратори неналежної якості
Вони присвоїли майже 30 млн придбавши маски, костюми та респіратори неналежної якості
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Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх посадовців Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та двох керівників товариств за фактом заволодіння майном загальною вартістю 29,6 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, один із місцевих підприємців уклав із Департаментом охорони здоров’я Закарпатської ОДА договір на постачання захисних масок, костюмів та респіраторів. При цьому, серед інших документів, подав і декларацію про відповідність товарів встановленим вимогам.

Підприємці виготовляли костюми біологічного захисту, не маючи необхідної матеріально-технічної бази, а колишні керівники Департаменту Закарпатської ОДА проявили службову недбалість, уклавши договори із підприємцем і закупивши в нього медичні вироби неналежної якості. Їх невідповідність встановленим державним стандартам та вимогам до такої продукції підтверджена результатами експертиз.

Крім того, директор товариства значно завищив ціну захисних костюмів - на 12 млн грн.

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.

коронавірус Офіс генпрокурора СБУ медицина обладнання маски

 
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