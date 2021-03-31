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31 марта 2021, 14:51 3

Экс-чиновников Закарпатской ОГА будут судить за некачественные средства от COVID

31 марта 2021, 14:51 3
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Они присвоили почти 30 млн приобретя маски, костюмы и респираторы ненадлежащего качества
Они присвоили почти 30 млн приобретя маски, костюмы и респираторы ненадлежащего качества
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Закарпатской областной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты в отношении двух бывших должностных лиц Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и двух руководителей обществ по факту завладения имуществом общей стоимостью 29,6 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, один из местных предпринимателей заключил с Департаментом здравоохранения Закарпатской ОГА договор на поставку защитных масок, костюмов и респираторов. При этом, среди прочих документов, и подал декларацию о соответствии товаров установленным требованиям.

Предприниматели изготавливали костюмы биологической защиты, не имея необходимой материально-технической базы, а бывшие руководители Департамента Закарпатской ОГА проявили служебную халатность, заключив договоры с предпринимателем и закупив у него медицинские изделия ненадлежащего качества. Их несоответствие установленным государственным стандартам и требованиям к такой продукции подтверждено результатами экспертиз.

Кроме того, директор общества значительно завысил цену защитных костюмов - на 12 млн грн.

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци” на 11,8 млн.

коронавирус Офис генпрокурора СБУ медицина оборудование маски

 
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