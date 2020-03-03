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03 березня 2020, 10:54 3

На Закарпатті розбився сноубордист із Києва

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03 березня 2020, 10:54 3
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Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника
Фото ілюстративне зі сторінки ДСНС у facebook
Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управлінні ДСНС в Закарпатській області.

Повідомлення про виявлення тіла туриста в районі полонини Драгобрат Рахівського району надійшло рятувальникам вчора, 2 березня о 16:55 годині.

Рятувальники з'ясували, що киянин 1985 року народження катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.

О 21:30 годині тіло загиблого туриста доставили до урочища Свидівець, що біля Ясіня. Далі його передали правоохоронцям.

До пошукових робіт залучалось 6 рятувальників та спецавтомобіль.

2-3 березня у зв’язку із відлигою, снігопадами та хуртовинами у горах Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Рятувальники Закарпаття закликають громадян утриматися від походу в гори, адже зараз, за таких погодних умов, подорож Карпатами може завершитися трагічно.


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