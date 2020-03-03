08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 10:54 3

На Закарпатье разбился сноубордист из Киева

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 10:54 3
Читайте також українською мовою
Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника
Фото иллюстративное со страници ГСЧС в facebook
Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управлении ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение об обнаружении тела туриста в районе горной долины Драгобрат Раховского района поступило спасателям вчера, 2 марта в 16:55 часов.

Спасатели выяснили, что киевлянин 1985 года рождения катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.

В 21:30 часов тело погибшего туриста доставили до урочища Свидовець. Далее его передали правоохранителям.

К поисковым работам привлекалось 6 спасателей и спецавтомобиль.

2-3 марта в связи с оттепелью, снегопадами и метелями в горах Закарпатья ожидается значительное снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Спасатели Закарпатья призывают граждан воздержаться от походов в горы, ведь сейчас, при таких погодных условиях, путешествие Карпатами может завершиться трагически.


Закарпаття Закарпатье
На Закарпатье изъяли 374 кг героина
02 марта 2020, 17:03
На Закарпатье во время службы застрелился пограничник
02 марта 2020, 13:02
На Закарпатье представили нового руководителя полиции
02 марта 2020, 12:37
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »