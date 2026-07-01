На Київщині мотоцикл влетів у іномарку: водій загинув
Аварія сталась 30 червня, по проспекту Князя Володимира у Білій Церкві. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 62-річний чоловік їхав на мотоциклі Honda. Він не врахував безпечну швидкість та інтервал, внаслідок чого здійснив зіткнення із задньою частиною автомобіля Mitsubishi, за кермом якого була 23-річна дівчинка.
Чоловіка госпіталізували із травмами. На жаль, він помер.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини за фактом ДТП, що спричинила смертельні наслідки розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.