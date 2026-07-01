Масована атака на Дніпропетровщину: ворог випустив понад 40 снарядів, є поранені
На Дніпропетровщині 1 липня двоє людей через російські обстріли дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпровському районі потерпали Солонянська, Новоолександрівська та Петриківська громади. Пошкоджені сільгосппідприємство, автомобілі, сільськогосподарська техніка. Виникли пожежі. Поранені двоє чоловіків 49 та 59 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Понівечені гуртожиток, інфраструктура, приватні оселі.
Противник завдав удару й по Петропавлівській, Васильківській та Славгородській громадах, що на Синельниківщині. Пошкоджені автівки.
У Павлоградському районі росіяни цілили по Юріївській громаді. Сталася пожежа.
Нагадаємо, що унаслідок російського удару керованою авіабомбою по Харкову 1 липня загинув 15-річний хлопець. Ще 29 людей звернулися по медичну допомогу, серед постраждалих — троє дітей