Артудар по передмістю Херсона: у Комишанах через атаку РФ загинув чоловік, є поранені
Військові РФ 4 травня ударили з артилерії по селищу Комишани на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини”, - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 4 травня 2026 року близько 12:30 військові РФ ударили артилерією по селищу Комишани Херсонського району.
Унаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік. Ще двоє людей зазнали поранення.
Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли місто Мерефа на Харківщині. Унаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще 31 особа дістала поранення.
