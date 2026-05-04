Військові РФ 4 травня ударили з артилерії по селищу Комишани на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 4 травня 2026 року близько 12:30 військові РФ ударили артилерією по селищу Комишани Херсонського району.

Унаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік. Ще двоє людей зазнали поранення.

Нагадаємо, що раніше росіяни обстріляли місто Мерефа на Харківщині. Унаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще 31 особа дістала поранення.