На Дніпропетровщині невідомий підпалив будку з цуценятами, тварини згоріли живцем
Про подію повідомляють місцеві медіа, передає RegioNews.
За словами місцевої мешканки, яка підгодовувала тварин, чоловік нібито навмисно підпалив будку, де перебували цуценята.
Жінка помітила пожежу запізно — на той момент вогонь уже повністю охопив конструкцію, і тварини не змогли врятуватися.
Попередньо, підпал міг бути свідомим. Водночас остаточні висновки мають зробити правоохоронці після перевірки.
Інцидент потребує правової оцінки.
У разі підтвердження умисних дій, йдеться про можливе жорстоке поводження з тваринами, що передбачає кримінальну відповідальність.
