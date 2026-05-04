На Дніпропетровщині невідомий підпалив будку з цуценятами, тварини згоріли живцем

У місті Покров на Дніпропетровщині внаслідок підпалу будки заживо згоріли цуценята

Про подію повідомляють місцеві медіа, передає RegioNews .

За словами місцевої мешканки, яка підгодовувала тварин, чоловік нібито навмисно підпалив будку, де перебували цуценята.

Жінка помітила пожежу запізно — на той момент вогонь уже повністю охопив конструкцію, і тварини не змогли врятуватися.

Попередньо, підпал міг бути свідомим. Водночас остаточні висновки мають зробити правоохоронці після перевірки.

Інцидент потребує правової оцінки.

У разі підтвердження умисних дій, йдеться про можливе жорстоке поводження з тваринами, що передбачає кримінальну відповідальність.

