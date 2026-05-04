04 травня 2026, 15:59

Удар по Мерефі: кількість постраждалих зросла до 31 людини

Фото: ДСНС
У місті Мерефа на Харківщині внаслідок російського удару 4 травня загинули п’ятеро людей, ще 31 дістали поранення

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, до 31 людини зросла кількість постраждалих у Мерефі.

Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно.

Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей — двоє чоловіків і троє жінок, шестеро поранених перебувають у важкому стані, ще 14 — у стані середньої тяжкості.

Удар був великої сили та прийшовся по центру міста — фактично по дорозі. Усі пошкоджені будівлі вже обстежили, щоб переконатися, що під завалами не залишилося людей.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці

Триває ліквідація наслідків. За попередніми оцінками, розбір завалів і повне усунення руйнувань може тривати ще одну-дві доби.

Нагадаємо, що 4 травня близько 09:35 Збройні Сили РФ завдали ракетного удару по населеному пункту на Харківщині . Зафіксовано влучання у дорожнє покриття.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
