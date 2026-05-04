Фото: ДСНС

У місті Мерефа на Харківщині внаслідок російського удару 4 травня загинули п’ятеро людей, ще 31 дістали поранення

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, до 31 людини зросла кількість постраждалих у Мерефі.

Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно.

Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей — двоє чоловіків і троє жінок, шестеро поранених перебувають у важкому стані, ще 14 — у стані середньої тяжкості.

Удар був великої сили та прийшовся по центру міста — фактично по дорозі. Усі пошкоджені будівлі вже обстежили, щоб переконатися, що під завалами не залишилося людей.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці

Триває ліквідація наслідків. За попередніми оцінками, розбір завалів і повне усунення руйнувань може тривати ще одну-дві доби.

Нагадаємо, що 4 травня близько 09:35 Збройні Сили РФ завдали ракетного удару по населеному пункту на Харківщині . Зафіксовано влучання у дорожнє покриття.