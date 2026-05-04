04 травня 2026, 18:20

Три роки відпочивав у ЄС за бюджетні кошти: голові районної ради на Херсонщині оголосили підозру

Фото: Херсонська обласна прокуратура
На Херсонщиі правоохоронці викрили масштабну схему зловживань голови однієї з районних рад. Посадовець, прикриваючись участю у благодійних заходах в Євросоюзі, систематично виїжджав за кордон у власних справах  

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у період з травня 2022 року по липень 2025 року, посадовець систематично виїжджав до країн Європейського Союзу нібито для участі у благодійних та гуманітарних заходах.

Насправді ж, як встановили, у зазначених заходах він участі не брав, а поїздки використовував у власних цілях.

З метою незаконного перетину державного кордону та отримання грошового забезпечення підозрюваний вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також до розпорядчих документів щодо службових відряджень.

На підставі цих документів йому безпідставно нараховувалась і виплачувалась заробітна плата. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 44 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, що в умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд посадових осіб за кордон. Такі обмеження запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України, а також деталізовані відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Попри це, підозрюваний використовував службове становище для обходу встановлених обмежень, оформлюючи фіктивні службові відрядження.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП викрили злочинну групу. Чиновник разом зі спільниками заволодів майже 20 мільйонами.

