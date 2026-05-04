У Києві викрили власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з окупаційною владою та виконувала її підряди

За даними слідства, у 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством РФ та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.

Надалі компанія виконувала роботи на об’єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр”.

Правоохоронці встановили, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тис. грн.

Жінці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

