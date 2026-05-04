Фото: Facebook / Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував голову Слобожанського Івана Камінського, звинувативши громаду у залежності від міської інфраструктури та неефективному використанні ресурсів

Про це мер Дніпра написав у Телеграм, передає RegioNews .

Заяви пролунали на тлі російської атаки дронами 30 квітня.

За словами Філатова, удар, про який повідомляли ЗМІ, стався на території Слобожанського, однак ліквідація наслідків лягла на служби Дніпра та обласну владу.

"Ну не може, надто під час війни, існувати така собі "громада", котра не має ані належної кількості комунальної техніки, ані розбудованої інфраструктури — принаймні у тепловому господарстві, медицині та водопостачанні. Але при цьому "сидіти” на багатомільйонному бюджеті та витрачати його на перестилання асфальту та решту показного благоустрою”, — написав у Телеграм-каналі мер Дніпра.

Водночас, Філатов наголосив, що поки Слобожанська ОТГ витрачає кошти на "каруселі та бруківку", постраждалими людьми опікуються саме дніпровські лікарні.

За словами мера Дніпра, у критичний момент на місці події не виявилося жодного відповідального чиновника від Слобожанської громади, а розчищенням доріг, прибиранням згорілих авто та організацією допомоги займалися заступник мера Дніпра Юрій Яндульський та начальник Дніпровської РВА В’ячеслав Мамонов.

Філатов застеріг мешканців Слобожанського, що "життя у вакуумі” рано чи пізно закінчується, а відсутність власних котелень, комунальних автопарків та мереж у громаді з величезним бюджетом — це шлях до катастрофи, особливо напередодні опалювального сезону.

1 травня мер Дніпра опублікував інформацію про зарплати керівництва Слобожанської ОТГ та пригрозив "правилами анклаву”.

Він порівня доходи посадовців Дніпра та Слобожанської ОТГ, де проживає близько 15 тисяч мешканців.

Згідно з опублікованою інформацією:

голова Слобожанської ТГ Іван Камінський за рік отримав 1 625 358 грн, а мер Дніпра Борис Філатов — 393 850 грн;

секретар ТГ Слобожанське Лагода заробляє 1 425 823 грн, тоді як секретар міськради Дніпра Олександр Санжара — 1 035 725 грн;

заступники голови Слобожанської ОТГ у середньому отримують на пів мільйона гривень більше, ніж їхні колеги у Дніпрі.

Філатов назвав Слобожанську громаду "анклавом" і заявив про її повну технічну залежність від Дніпра. Він також припустив, що місто могло б запровадити жорсткі обмеження для громади, але не робить цього через воєнний стан.

"Усі котельні у вашому Слобожанському належать Дніпру. Так само, як мережі водопостачання і транспортні маршрути. Якби не повномасштабна війна та моя повага до керівництва обласної військової адміністрації, то я б із радістю реалізував для вас всі правила життя анклаву. Тоді б вам довелося ходити пішки та опалювати дровами. Але ви продовжуйте далі бити в барабани та кривлятися”, — заявив очільник Дніпра.

У Слобожанській громаді від коментарів утрималися, зазначивши, що зосереджені на підтримці ЗСУ та виконанні своїх обов’язків.

Нагадаємо, що 30 квітня у Дніпровському районі внаслідок обстрілу Росії загинула жінка, ще 18 людей постраждали.