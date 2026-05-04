04 травня 2026, 16:33

На Черкащині госпіталізували підлітка після зіткнення легковика та мотоцикла

Фото: поліція Черкаської області
У Смілі на Черкащині 3 травня близько 20:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла, внаслідок якої постраждав підліток

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 3 травня близько 20:45 на вулиці Богдана Хмельницького. Водій автомобіля Toyota, повертаючи ліворуч на парковку магазину, не надав переваги в русі зустрічному мотоциклу Spark SP 250.

Унаслідок зіткнення травми отримав 14-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до медичного закладу.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Правоохоронці склали на водія автомобіля адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Нагадаємо, 3 травня на Київщині автомобіль збив електросамокат із дітьми. Загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина отримала травми.

