На Черкащині госпіталізували підлітка після зіткнення легковика та мотоцикла
У Смілі на Черкащині 3 травня близько 20:45 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла, внаслідок якої постраждав підліток
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 3 травня близько 20:45 на вулиці Богдана Хмельницького. Водій автомобіля Toyota, повертаючи ліворуч на парковку магазину, не надав переваги в русі зустрічному мотоциклу Spark SP 250.
Унаслідок зіткнення травми отримав 14-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до медичного закладу.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Правоохоронці склали на водія автомобіля адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.
