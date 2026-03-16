Швеція виділила 56 мільйонів євро на підтримки енергетики України

Країна виділила додаткові 56 мільйонів євро на підтримку української енергетики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на посольство Швеції в Україні.

"Ми разом відновлюємо критичну інфраструктуру, вже готуємося до наступної зими та забезпечуємо енергетичну безпеку, щоб Україна залишалася сильною навіть в умовах постійних обстрілів та атак", – зазначили у відомстві.

Таким чином загальний внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики зріс до понад 259 мільйонів євро або приблизно 13,1 мільярдів гривень.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року Німеччина виділила 160 млн євро на відновлення української енергетичної системи. Це найбільший разовий внесок з моменту створення Фонду.