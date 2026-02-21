Українська збірна на зимових Олімпійських іграх не здобула жодної медалі

фото: sport.ua

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2026 без медалей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на tribuna.com.

Для українських спортсменів завершились зимові Олімпійські ігри-2026 і на них "синьо-жовті" повторили найгірший результат в історії.

Цьогоріч Україна втретє залишилась без медалей на Олімпіаді. Раніше це вже ставалось у 2002 та 2010 роках.

Нагадаємо, загалом Україна має у своєму активі дев'ять медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор.

Як повідомлялось, збірна України не братиме участі у церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Причиною такого рішення став допуск представників РФ та Білорусі на Ігри під власними прапорами.