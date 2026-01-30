Обіцяли швидке багатство молоді: на Полтавщині викрили фінансову піраміду

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє національна поліція України, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, аферисти створили фінансову піраміду. Вони обіцяли людям надвисокі прибутки. Серед потерпілих переважно молоді люди, які хотіли отримати швидкий дохід.



Відомо про щонайменше 12 епізодів зі збитками у майже 900 тисяч гривень. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

