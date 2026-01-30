18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 20:25

Обіцяли швидке багатство молоді: на Полтавщині викрили фінансову піраміду

30 січня 2026, 20:25
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили групу шахраїв. Вони влаштували так звану «фінансову піраміду»

Про це повідомляє національна поліція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, аферисти створили фінансову піраміду. Вони обіцяли людям надвисокі прибутки. Серед потерпілих переважно молоді люди, які хотіли отримати швидкий дохід.

Відомо про щонайменше 12 епізодів зі збитками у майже 900 тисяч гривень. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

