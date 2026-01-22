Фото: росЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер ввечері 22 січня прибули до Москви та вже розпочали зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на росЗМІ.

За даними росіян, мета зустрічі – обговорення можливостей припинення війни в Україні.

Зазначається, що у зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером також беруть участь помічник президента РФ Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами президента України Володимира Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.