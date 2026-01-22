Фото: росСМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и его советник Джаред Кушнер вечером 22 января прибыли в Москву и уже начали встречу с российским диктатором Владимиром Путиным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РосСМИ.

По данным россиян, цель встречи – обсуждение возможностей прекращения войны в Украине.

Во встрече Путина с Виткоффом и Кушнером также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Напомним, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.