09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
03 січня 2026, 13:30

На Херсонщині від атак дронів та артилерії загинули 2 цивільних, ще двоє поранені

03 січня 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині продовжуються атаки на житлові квартали, внаслідок яких загинули двоє цивільних і ще двоє отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Російські війська продовжують удари по цивільній інфраструктурі правобережної Херсонщини. Внаслідок атак дронів та артилерії загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

У Томиній Балці дрон атакував житловий сектор. Внаслідок удару загинув 66-річний місцевий житель, ще один чоловік отримав уламкове поранення ноги. У Херсоні артилерійський обстріл пошкодив житлові квартали, постраждав 70-річний чоловік.

У Дніпровському районі міста 51-річний чоловік підірвався на ворожій міні типу "пелюстка" та помер до прибуття медиків. Поліція нагадує, що такі міни важко помітити неозброєним оком, і закликає мешканців бути уважними.

Правоохоронці закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і негайно повідомляти поліцію або рятувальників. Ведеться документування наслідків атак та постраждалих серед цивільного населення.

Раніше повідомлялося, внаслідок масованих обстрілів Дніпропетровщини постраждали двоє людей, пошкоджено близько десяти приватних домоволодінь та автомобілі, а також виникла пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл загиблі Херсон Херсонська область атака міна постраждалі дрони поранені
Двоє постраждалих та пошкоджено понад 10 будинків внаслідок обстрілу Дніпропетровщини
03 січня 2026, 11:00
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
03 січня 2026, 09:17
Ракетний удар по Харкову: 25 людей постраждали, серед них немовля
02 січня 2026, 17:27
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
Денис Шмигаль може очолити Міністерство енергетики – Зеленський
03 січня 2026, 15:17
У Львові вшанували пам’ять поліцейського Віталія Словіка, який загинув 4 січня у Торецьку
03 січня 2026, 14:59
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
У Києві 16-річна дівчина отримала 73% опіків після падіння в яму з окропом
03 січня 2026, 12:45
У Кам’янському 29-річний чоловік застрелив опонента під час конфлікту
03 січня 2026, 12:30
На Житомирщині Mercedes наїхав на 44-річну пішохідку: жінка загинула на місці
03 січня 2026, 12:00
До Києва прибули міжнародні радники з безпекових питань
03 січня 2026, 11:45
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
03 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »