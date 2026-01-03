Фото: ілюстративне

На Херсонщині продовжуються атаки на житлові квартали, внаслідок яких загинули двоє цивільних і ще двоє отримали поранення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Російські війська продовжують удари по цивільній інфраструктурі правобережної Херсонщини. Внаслідок атак дронів та артилерії загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

У Томиній Балці дрон атакував житловий сектор. Внаслідок удару загинув 66-річний місцевий житель, ще один чоловік отримав уламкове поранення ноги. У Херсоні артилерійський обстріл пошкодив житлові квартали, постраждав 70-річний чоловік.

У Дніпровському районі міста 51-річний чоловік підірвався на ворожій міні типу "пелюстка" та помер до прибуття медиків. Поліція нагадує, що такі міни важко помітити неозброєним оком, і закликає мешканців бути уважними.

Правоохоронці закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і негайно повідомляти поліцію або рятувальників. Ведеться документування наслідків атак та постраждалих серед цивільного населення.

