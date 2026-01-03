Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

У столиці Венесуели зафіксували перебої в авіасполученні на тлі повідомлень про можливу військову активність

Про ситуацію повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У столиці Венесуели Каракасі зафіксували різку активність у повітряному просторі, що призвело до перебоїв у роботі цивільної авіації. Зокрема, в місті було скасовано щонайменше шість авіарейсів.

Згідно із повідомлень депутата, над Каракасом спостерігається значна кількість американських гелікоптерів. Він припустив, що це може свідчити про силові дії США поблизу або на території столиці Венесуели, однак незалежних підтверджень цієї інформації поки не оприлюднено.

Коментуючи можливі наслідки подій, Гончаренко звернув увагу на стратегічне значення Венесуели як країни з одними з найбільших у світі запасів нафти. За його оцінкою, потенційна зміна політичного режиму могла б вплинути на глобальний енергетичний ринок і баланс сил, зокрема на механізми формування світових цін на нафту.

