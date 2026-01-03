09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
16:20  02 січня
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
03 січня 2026, 08:58

Завдано удар по столиці Венесуели зі стратегічної авіації: що відомо

03 січня 2026, 08:58
Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко
У столиці Венесуели зафіксували перебої в авіасполученні на тлі повідомлень про можливу військову активність

Про ситуацію повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У столиці Венесуели Каракасі зафіксували різку активність у повітряному просторі, що призвело до перебоїв у роботі цивільної авіації. Зокрема, в місті було скасовано щонайменше шість авіарейсів.

Згідно із повідомлень депутата, над Каракасом спостерігається значна кількість американських гелікоптерів. Він припустив, що це може свідчити про силові дії США поблизу або на території столиці Венесуели, однак незалежних підтверджень цієї інформації поки не оприлюднено.

Коментуючи можливі наслідки подій, Гончаренко звернув увагу на стратегічне значення Венесуели як країни з одними з найбільших у світі запасів нафти. За його оцінкою, потенційна зміна політичного режиму могла б вплинути на глобальний енергетичний ринок і баланс сил, зокрема на механізми формування світових цін на нафту.

Раніше повідомлялося, Болгарія опинилася в критичній ситуації – у країні залишилися запаси бензину лише на 35 днів, а дизельного пального на 50 днів через санкції США проти "Лукойла" та "Роснефть", яким належить найбільший НПЗ у Бургасі та значна частина нафтової інфраструктури країни.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
07 серпня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
