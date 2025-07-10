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10 липня 2025, 05:20

У Єврокомісії звільнили перекладачку, яка записувала слова Зеленського

10 липня 2025, 05:20
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Фото з відкритих джерел
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У Європейській комісії вирішили звільнили перекладачку, яка порушила правила. Це сталось під час однієї з зустрічей з президентом України

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Європейська комісія звільнила одну з перекладачок ЄС. Її найняли для допомоги під час проведення самітів. Проте вона порушила правила: 19 грудня під час засідання вона записувала слова президента України Володимира Зеленського.

Річ у тім, що, згідно з кодексом поведінки Єврокомісії, під час закритих засідань, на яких обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено робити письмові нотатки. Це пов'язано з побоюваннями щодо ризику шпигунства або випадкового передавання даних ворожим країнам. У цьому випадку йдеться про РФ.

"Нотатки були негайно конфісковані. Після ретельного розгляду фактів Комісія вжила відповідних заходів, щоб запобігти повторенню такого інциденту. У цьому конкретному випадку було вирішено, що послуги цього перекладача більше не будуть використовуватися в майбутньому", - кажуть в Єврокомісії.

Нагадаємо, що у 2024 році сталась подібна ситуація. Тоді Європейський парламент застосував санкції до колишньої латвійської євродепутатки Тетяни Жданоки. Це сталось після підозр про те, що вона могла працювати на РФ.

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