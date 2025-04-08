Фото: ДСНС

У Раді безпеки ООН обговорили нещодавний теракт РФ, коли росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Посол США заявила, що такі удари та страти полонених ускладнюють шлях до миру

Про це посол США Дороті Ші сказала під час свого виступу на брифінгу Ради безпеки організацій ООН, передає RegioNews.

Американський посол висловила співчуття родинам загиблих від удару по Кривому Рогу. Вона також наголосила, що це була балістична ракета з касетною боєголовкою.

Дороті Ші підкреслила, що США запропонували Україні та РФ домовитися про припинення вогню. Українська сторона висловила згоду, проте росіяни вимагали перемир'я щодо енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. На це українська сторона теж давала згоду.

Посол США заявила, що світ спостерігає за цим, і просить обидві сторони "проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність до миру є реальною".

"Зокрема, ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть зашкодити мирним зусиллям і всім залежним від них дискусіям", - сказала Ші.

Нагадаємо, що удар по Кривому Рогу балістичною ракетою РФ завдала 4 квітня. "Ціллю" росіян стала територія з багатоповерховими будинками, дитячим майданчиком та рестораном. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед них 9 дітей. Ще 75 людей (серед яких 12 дітей) постраждали.