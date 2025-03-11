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11 березня 2025, 21:43

У Польщі затримали українку, яка торгувала людськими органами

11 березня 2025, 21:43
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Ілюстративне фото
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У Польщі затримали українку, яку розшукував Інтерпол. Відомо, що жінку звинувачують у справі щодо продажу людських органів

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Зазначається, що на залізничному переході між Польщею та Україною на підставі "червоного повідомлення" Інтерполу затримали 35-річну українку Ксенію П. Вона була визнана винною у діяльності міжнародної злочинної групи. Ця група в 2017-2019 роках здійснювала незаконні операції з органами та тканинами людей, а потім - продавала їх на чорному ринку.

Українку також звинувачують в незаконному продажі нирок від 56 потерпілих у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді. При цьому зазначається, що вона перетворила ці злочини на "постійне джерело доходу".

Тепер польська прокуратура подала до суду клопотання про застосування тимчасового арешту строком на один тиждень з метою її екстрадиції в Казахстан.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині затримали вантажівку, викрадену у Франції. Ця машина перебувала у розшуку Інтерполу. Прикордонники поінформували компетентні органи для подальших правових дій.

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