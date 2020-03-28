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28 березня 2020, 16:01 18

Сьогодні о 20.30 на планеті розпочнеться година Землі

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28 березня 2020, 16:01 18
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Українців просять приєднатися до акції та на годину вимкнути світло в своїх оселях
Фото: WWF
Українців просять приєднатися до акції та на годину вимкнути світло в своїх оселях

Про це пише RegioNews.

Година Землі – це міжнародна щорічна година, яка завжди проводиться в останню суботу березня.
Суть її полягає в тому, що задля збереження природи і ресурсів Землі людей закликають вимкнути світло та електричні пристрої на одну годину, якщо вони є не надто потрібними в цей момент.

Розпочинається акція о 20:30 годині і триватиме до 21:30. Саме в цей період багатьох людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.

Акція була придумана у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF в Австралії задля привернення уваги до глобального питання – здоров'я нашої планети, яке щорічно погіршується.

Акція настільки захопила своєю важливістю людей, що вже у 2008 році у ній взяли участь більше 50 мільйонів осіб у 35 країнах світу.

Вперше Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни.

Традиційно ця подія супроводжується вимиканням декількох споруд світового значення, таких як Емпайр-Стейт-Білдінг в Нью-Йорку, Тріумфальної арки в Парижі, Оперного театру в Сіднеї.


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