Сьогодні о 20.30 на планеті розпочнеться година Землі
Про це пише RegioNews.
Година Землі – це міжнародна щорічна година, яка завжди проводиться в останню суботу березня.
Суть її полягає в тому, що задля збереження природи і ресурсів Землі людей закликають вимкнути світло та електричні пристрої на одну годину, якщо вони є не надто потрібними в цей момент.
Розпочинається акція о 20:30 годині і триватиме до 21:30. Саме в цей період багатьох людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.
Акція була придумана у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF в Австралії задля привернення уваги до глобального питання – здоров'я нашої планети, яке щорічно погіршується.
Акція настільки захопила своєю важливістю людей, що вже у 2008 році у ній взяли участь більше 50 мільйонів осіб у 35 країнах світу.
Вперше Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни.
Традиційно ця подія супроводжується вимиканням декількох споруд світового значення, таких як Емпайр-Стейт-Білдінг в Нью-Йорку, Тріумфальної арки в Парижі, Оперного театру в Сіднеї.
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